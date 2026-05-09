Лошо време и африкански прах създават проблеми с транспорта в Гърция

В Гърция се очакват проблеми с транспорта, включително с морския трафик, заради влошените метеорологични условия. Властите предупреждават и за намалена видимост в редица райони на страната поради навлизане на африкански прах.

Най-силно засегнати са Северна Гърция, Тракия, Атика, Тесалия и части от Пелопонес.

В северните райони на страната днес и утре се очакват силни валежи и локални бури. Властите препоръчват на жителите и рибарите да се отдалечат от водни басейни заради риска от наводнения и опасно време.

В същото време в южната част на Гърция, както и на островите Крит и Додеканезите, температурите ще достигнат до необичайно високи за сезона стойности – до 34 градуса.

Силни морски бури се очакват в Егейско море днес и утре. Пристанищните власти предупреждават, че е възможно прекъсване на фериботните връзки заради неблагоприятните условия.

Според прогнозите нестабилното време ще се задържи до началото на следващата седмица.