Лубе Чивитанова с Александър Николов на финал в Суперлигата след категоричен успех над Верона

Александър Николов изигра силен мач и помогна на Кучине Лубе Чивитанова да се класира за финала в италианската волейболна Суперлига. Тимът се наложи с категоричното 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) над Верона в четвъртия мач от полуфиналната серия и затвори сблъсъка с 3:1 победи.

Българският национал бе сред лидерите на своя отбор, като именно той реализира последната точка в срещата за крайното 25:20 след мощна атака. Николов завърши двубоя с 13 точки – 10 от атака, две от блокада и един ас, като допусна и шест грешки.

Най-резултатен за Чивитанова бе Ерик Льопке с 15 точки, а Матия Ботоло добави още 12. За гостите от Верона с 15 точки се отличи Кейта Нумори.

В спора за титлата тимът от Чивитанова Марке ще се изправи срещу Перуджа, който елиминира Пиаченца с 3:0 победи в другия полуфинал. Първият мач от финалната серия е насрочен за следващата неделя, като Перуджа ще има домакинско предимство.