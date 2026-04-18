Лубе Чивитанова с Александър Николов на финал в Суперлигата след категоричен успех над Верона

Българинът бе сред ключовите фигури при успеха над Верона и ще спори за титлата срещу Перуджа

Лубе Чивитанова с Александър Николов на финал в Суперлигата след категоричен успех над Верона
Снимка: Lube Civitanova/X
Александър Николов изигра силен мач и помогна на Кучине Лубе Чивитанова да се класира за финала в италианската волейболна Суперлига. Тимът се наложи с категоричното 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) над Верона в четвъртия мач от полуфиналната серия и затвори сблъсъка с 3:1 победи.

Българският национал бе сред лидерите на своя отбор, като именно той реализира последната точка в срещата за крайното 25:20 след мощна атака. Николов завърши двубоя с 13 точки – 10 от атака, две от блокада и един ас, като допусна и шест грешки.

Най-резултатен за Чивитанова бе Ерик Льопке с 15 точки, а Матия Ботоло добави още 12. За гостите от Верона с 15 точки се отличи Кейта Нумори.

В спора за титлата тимът от Чивитанова Марке ще се изправи срещу Перуджа, който елиминира Пиаченца с 3:0 победи в другия полуфинал. Първият мач от финалната серия е насрочен за следващата неделя, като Перуджа ще има домакинско предимство.

#ВК Лубе Чивитанова # Александър Николов

