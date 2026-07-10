Лудогорец победи в контролна среща Септември

Лудогорец победи Септември София с 1:0 в контролна среща, която се проведе на стадион "Христо Ботев" в Благоевград. Единственото попадение реализира Емерсон в 61-ата минута.

Септември започна силно първото полувреме. Едни Рибейро бе изведен сам срещу Падт, но стражът спаси. Само в рамките на 120 секунди столичани удари две греди, които бяха дело на Ферейра и Бауренски.

В 61-ата минута Лудогорец стигна до първия гол. Руан Секо отправи удар с левия крак, който бе избит от стража, но при добавката Емерсон даде аванс на "орлите".

Лудогорец днес в 18:00 часа ще има още една контрола срещу Теута от Албания.