Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Лудогорец е част от Лига Европа за 9-и път в историята си.

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец победи Шкендия с 4:1 в реванша от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. По този начин шампионът на България се класира в следващия етап от турнира с общ резултат 5:3 (загуба с 1:2 в първата среща).

Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград започна по мечтания начин за домакините. Те откриха резултата в 9-ата минута. Бабукар Гай изби удар на Кайо Видал, но Едвин Куртулуш се разписа при добавката с плътен шут от вътрешността на наказателното поле.

Кайо Видал бе много близо, до това да се разпише в 12-ата минута, но стреля в лявата греда.

Възпитаниците на Руи Мота продължиха да атакуват и удвоиха аванса си в 24-ата минута. Ивайло Чочев засече от воле центриране в пеналтерията на Дерой Дуарте.

След почивката гостите намалиха изоставането си и възобновиха равенството в общия резултат. Фабрис Тамба проби в наказателното поле и преодоля Серджио Пад за 2:0.

В предпоследната минута на редовното време Фабрис Тамба можеше да сложи точка на спора. Нападателят се озова сам срещу вратаря, но в опит да го прехвърли, не уцели вратата.

Равенството в общия резултат, в редовното време, означаваше, че предстоят продължения. Там разградчани играха по-офанзивно и заслужено стигнаха до гол. Появилият се от резервната скамейка Бернард Текпетей стреля по земя извън пеналтерията, а изстрелът му мина през ръцете на Бабукар Гай.

С последната атака в мача "орлите" подпечатаха успеха си. Бернард Текпетей изведе резервата Ерик Биле сам срещу вратаря, а котдивоарецът сложи точка на спора с точен удар.

Лудогорец е част от Лига Европа за 9-и път в историята си. Отборът е единственият български представител в основната фаза на евротурнирите.

Жребият за основната фаза в турнира ще се състои в петък, 29 август, от 14:00 часа.

