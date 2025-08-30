БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец започва в Лига Европа с гостуване в Швеция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

УЕФА обяви програмата на турнира.

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец ще започне участие в същинската част на Лига Европа с гостуване на шведския Малмьо и ще завърши с домакинство на френския Ница, стана ясно днес, след като УЕФА обяви пълната програма по дни и часове.

Разградчани започват на 21-и септември (сряда) от 22.00 часа с гостуване на шведския Малмьо. Първото домакинство на играчите на треньора Руи Мота е на 2-и октомври (четвъртък) срещу испанския Бетис. Мач номер 3 е гостуване на Йънг бойс (Берн) на 23-и октомври от 22.00 часа, а на 6-и ноември от 22.00 часа отново имат визита – на унгарския Ференцварош.

Следват две домакинства - на Селта (Виго) на 27-и ноември и на ПАОК (Солун) с Кирил Десподов в състава на 11-и декември от 19:45 часа.

След Нова година разградчани ще пътуват до Шотландия за мач с Глазгоу. Последният им двубой е пак от 22.00 часа на 29-и януари – домакинство на Ница.

Първите осем отбора в крайното класиране продължават директно към осминафиналите. Заелите местата от 9-о до 24-о играят в плейофен кръг за останалите осем места на осминафиналите. Съставите от 25-о до 36-о място отпадат от турнира.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
2
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
4
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
5
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
6
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Лига Европа

Лудогорец срещу Десподов и Ференцварош в основната фаза на Лига Европа
Лудогорец срещу Десподов и Ференцварош в основната фаза на Лига Европа
Лудогорец ще научи съперниците си за Лига Европа днес Лудогорец ще научи съперниците си за Лига Европа днес
Чете се за: 01:47 мин.
Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа
Чете се за: 01:30 мин.
Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния
Чете се за: 01:12 мин.
Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин
Чете се за: 01:30 мин.
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“ Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР) Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Силен вятър събори дърво в центъра на Кюстендил
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...
Чете се за: 18:10 мин.
Избрано
Почетоха паметта на загинал в катастрофа моторист във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ