Лудогорец започва в Лига Европа с гостуване в Швеция

Лудогорец ще започне участие в същинската част на Лига Европа с гостуване на шведския Малмьо и ще завърши с домакинство на френския Ница, стана ясно днес, след като УЕФА обяви пълната програма по дни и часове.

Разградчани започват на 21-и септември (сряда) от 22.00 часа с гостуване на шведския Малмьо. Първото домакинство на играчите на треньора Руи Мота е на 2-и октомври (четвъртък) срещу испанския Бетис. Мач номер 3 е гостуване на Йънг бойс (Берн) на 23-и октомври от 22.00 часа, а на 6-и ноември от 22.00 часа отново имат визита – на унгарския Ференцварош.

Следват две домакинства - на Селта (Виго) на 27-и ноември и на ПАОК (Солун) с Кирил Десподов в състава на 11-и декември от 19:45 часа.

След Нова година разградчани ще пътуват до Шотландия за мач с Глазгоу. Последният им двубой е пак от 22.00 часа на 29-и януари – домакинство на Ница.

Първите осем отбора в крайното класиране продължават директно към осминафиналите. Заелите местата от 9-о до 24-о играят в плейофен кръг за останалите осем места на осминафиналите. Съставите от 25-о до 36-о място отпадат от турнира.