Луис Енрике: Футболист на ПСЖ трябва да спечели "Златната топка"

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике смята, че някой от неговите играчи трябва да спечели „Златната топка“.

Няколко футболисти на парижкия клуб са сред фаворитите за приза, който ще бъде връчена на 26 октомври в Лондон. Номиенирани са Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Фабиан Руис също е в списъка, след като триумфира и със световната титла с Испания.

„Не ме интересува кой ще спечели „Златната топка. Но според мен това трябва да е играч на Пари Сен Жермен“, заяви Луис Енрике преди мача срещу Монако от третия кръг на Лига 1.

„Имаме всичко, имаме играчи, които спечелиха Шампионската лига, имаме Фабиан Руис, който спечели Световното първенство, Усман Дембеле, който спечели „Златната топка“ миналия сезон... Така че за мен победителят трябва да е от ПСЖ. Това е моето мнение, може и да греша“, обясни Енрике.