Лукас Петков и Елверсберг постигнаха епичен обрат срещу Борусия Мьонхенгладбах

Елверсберг с Лукас Петков в състава си постигна нова страхотна победа в Бундеслигата. "Елфите" обърхана от 1:3 до 4:3 Борусия Мьонхенгладбах като гост. Двубоят беше от втория кръг на германското първенство.

Българският национал започна като титуляр за своя отбор и остана на терена през целия мач.

Двубоят започна отлично за Гладбах, които поведоха в 11-ата минута с гол на Уго Болин. Малко преди да измине половин час игра Давид Моква изравни. Отново Болин даде аванс на "жребчетата" в 44-ата минута.

В 56-ата минута домакините стигнаха до трети гол чрез Джо Скали.

Морис Кратенмахер намали изоставането на Елверсберг секунди, след като се появи в игра в 65-ата минута. Десет минути преди края на редовното време Феликс Кайдел изравни.

Кратенмахер се превърна в герой за "елфите", след като им донесе втора поредна победа с гол в добавеното време на срещата.

Така Елверсберг събра шест точки след първите два кръга в Бундеслигата. Гладбах е с две загуби на дъното във временното класиране.|