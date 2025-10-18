Любимите статични положения отново донесоха трите точки на Арсенал

Арсенал си гарантира първото място във Висшата лига и след изиграването на осмия кръг. Селекцията на Микел Артета спечели лондонското дерби с Фулъм с 1:0 на "Крейвън Котидж". Единственото попадение отбеляза Леандро Тросар малко преди да изтече един час игра.

Така "топчиите" събраха 19 точки и водят с 3 на Манчестър Сити и 4 на Ливърпул и Борнемут. Шампионите ще се изправят срещу Манчестър Юнайтед в дербито на кръга утре, 19 октомври. Момчетата на Марко Силва пък са 14-и с 8 пункта.

Арсенал наложи пресата си рано в двубоя, но с течение на времето Фулъм успя да спре ранния устрем на съперника и да успокои темпото на двубоя. Всичко освен спокойни пък бяха футболистите на гостите, които допуснаха доста грешки в отбрана, което се отрази и в ударите към двете врати след четвърт час игра - 3 на 0 за "Котиджърс".

Това се промени в 16-ата минута, когато Рикардо Калафиори се разписа с мощен изстрел след подаване от Леандро Тросар. Италианецът обаче е бил в положение на засада и голът не бе зачетен.

В една от редките си възможности да играе с топката, Виктор Гьокереш видя пространство пред себе си в 37-ата минута и отправи мощен шут, който обаче беше спрян от бившия страж на "артилеристите" Бернд Лено. Малко след това Калафиори пробва късмета си от воле, но ударът мина над вратата.

Три минути преди края на полувремето Марко Силва бе принуден да извади ключовия си централен защитник Йоаким Андерсен, който получи контузия. На негово място влезе Иса Диоп.

Арсенал вдигна оборотите през втората част, но в голяма степен статуквото се запази. В 58-ата минута обаче любимите статични положения на гостите отново им дадоха криле. Букайо Сака центрира от ъглов удар отдясно, Габриел Магаляеш отклони топката, а Леандро Тросар я добави в мрежата от 1-2 сантиметра.

В 65-ата минута главният съдия Антъни Тейлър отсъди дузпа за "топчиите" след нарушение на появилия се на терена две минути по-рано Кевин срещу Сака. След дълго преразглеждане от ВАР обаче английският рефер промени решението си за изненада на гостуващите привърженици.

"Артилеристите" държаха под контрол остатъка от двубоя и в четвъртата минута на добавеното време дори можеха да затвърдят успеха си. Първо Гьокереш тества рефлексите на стража на "Котиджърс" Лено, а при добавката Габриел Мартинели също не успя да преодолее бившия си съотборник.

В следващия девети кръг на Висшата лига Арсенал е домакин на Кристъл Палас на 26 октомври, а ден по-рано Фулъм ще гостува на Нюкасъл.

Преди това "артилеристите" ще приемат Атлетико Мадрид (Испания) в мач от Шампионската лига на 21 октомври.