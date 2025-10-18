БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любимите статични положения отново донесоха трите точки на Арсенал

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Микел Артета спечели лондонското дерби с Фулъм на "Крейвън Котидж".

Арсенал
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал си гарантира първото място във Висшата лига и след изиграването на осмия кръг. Селекцията на Микел Артета спечели лондонското дерби с Фулъм с 1:0 на "Крейвън Котидж". Единственото попадение отбеляза Леандро Тросар малко преди да изтече един час игра.

Така "топчиите" събраха 19 точки и водят с 3 на Манчестър Сити и 4 на Ливърпул и Борнемут. Шампионите ще се изправят срещу Манчестър Юнайтед в дербито на кръга утре, 19 октомври. Момчетата на Марко Силва пък са 14-и с 8 пункта.

Арсенал наложи пресата си рано в двубоя, но с течение на времето Фулъм успя да спре ранния устрем на съперника и да успокои темпото на двубоя. Всичко освен спокойни пък бяха футболистите на гостите, които допуснаха доста грешки в отбрана, което се отрази и в ударите към двете врати след четвърт час игра - 3 на 0 за "Котиджърс".

Това се промени в 16-ата минута, когато Рикардо Калафиори се разписа с мощен изстрел след подаване от Леандро Тросар. Италианецът обаче е бил в положение на засада и голът не бе зачетен.

В една от редките си възможности да играе с топката, Виктор Гьокереш видя пространство пред себе си в 37-ата минута и отправи мощен шут, който обаче беше спрян от бившия страж на "артилеристите" Бернд Лено. Малко след това Калафиори пробва късмета си от воле, но ударът мина над вратата.

Три минути преди края на полувремето Марко Силва бе принуден да извади ключовия си централен защитник Йоаким Андерсен, който получи контузия. На негово място влезе Иса Диоп.

Арсенал вдигна оборотите през втората част, но в голяма степен статуквото се запази. В 58-ата минута обаче любимите статични положения на гостите отново им дадоха криле. Букайо Сака центрира от ъглов удар отдясно, Габриел Магаляеш отклони топката, а Леандро Тросар я добави в мрежата от 1-2 сантиметра.

В 65-ата минута главният съдия Антъни Тейлър отсъди дузпа за "топчиите" след нарушение на появилия се на терена две минути по-рано Кевин срещу Сака. След дълго преразглеждане от ВАР обаче английският рефер промени решението си за изненада на гостуващите привърженици.

"Артилеристите" държаха под контрол остатъка от двубоя и в четвъртата минута на добавеното време дори можеха да затвърдят успеха си. Първо Гьокереш тества рефлексите на стража на "Котиджърс" Лено, а при добавката Габриел Мартинели също не успя да преодолее бившия си съотборник.

В следващия девети кръг на Висшата лига Арсенал е домакин на Кристъл Палас на 26 октомври, а ден по-рано Фулъм ще гостува на Нюкасъл.

Преди това "артилеристите" ще приемат Атлетико Мадрид (Испания) в мач от Шампионската лига на 21 октомври.

#Висша лига 2025/26 #ФК Фулъм #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
2
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
3
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
4
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
5
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
24-годишна жена загина при катастрофа
6
24-годишна жена загина при катастрофа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Европейски футбол

Барселона спечели каталунското дерби с Жирона, загуби Флик за Ел Класико
Барселона спечели каталунското дерби с Жирона, загуби Флик за Ел Класико
Манчестър Сити пречупи Евертън Манчестър Сити пречупи Евертън
Чете се за: 02:20 мин.
РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен записаха победи в Бундеслигата РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен записаха победи в Бундеслигата
Чете се за: 04:07 мин.
Майорка се справи със Севиля в Ла Лига Майорка се справи със Севиля в Ла Лига
Чете се за: 01:02 мин.
Нотингам Форест уволни Постекоглу мигновено след загубата от Челси Нотингам Форест уволни Постекоглу мигновено след загубата от Челси
Чете се за: 00:55 мин.
Челси засили Постекоглу към изходната врата след класика на "Сити Граунд" Челси засили Постекоглу към изходната врата след класика на "Сити Граунд"
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
24-годишна жена загина при катастрофа 24-годишна жена загина при катастрофа
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ