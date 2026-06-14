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Люис Хамилтън: Вярвахме в решенията си и резултатът дойде

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Спорт
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Седемкратният световен шампион триумфира в Гран при на Каталуня и заяви, че Скудерията постепенно намира правилната посока

Люис Хамилтън: Вярвахме в решенията си и резултатът дойде
Снимка: AP Photo
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Люис Хамилтън не скри емоциите си след първата си победа с Ферари. Седемкратният световен шампион триумфира в Гран при на Каталуня след отлично изпълнена стратегия от страна на италианския тим и записа 106-ия успех в кариерата си във Формула 1.

Британецът финишира пред Джордж Ръсел от Мерцедес, докато лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна в заключителната част на състезанието заради механичен проблем.

"Връщам се към себе си. Подготовката ми беше страхотна, тренирах изключително усилено, за да бъда тук днес. Има много работа, която върша зад кулисите, но и отборът ми дава увереност с промените, които направихме“, заяви Хамилтън след финала.

Пилотът на Ферари подчерта, че доверието между него и екипа започва да дава резултат.

"Вярваме в решенията, които взимаме, и в нещата, за които настоявах. Бавно започваме да виждаме, че всичко се подрежда. Щастлив съм в живота си, намирам се на добро място. Обичам това, което правя. Няма по-хубаво усещане от това да караш болид от Формула 1“, добави британецът.

Успехът е първи за Хамилтън от Гран при на Белгия през 2024 година, когато все още беше пилот на Мерцедес. След преминаването си във Ферари той и тимът трябваше да изминат дълъг път, преди да стигнат до първата си обща победа.

Хамилтън коментира и битката за титлата, като призна, че съперниците все още имат сериозна скорост, но настоя, че борбата далеч не е решена.

"Определено приемам тази победа. Пътят е много дълъг, а те все още имат страхотно темпо. Но ние ще продължим да работим и да опитваме да намалим разликата. Нищо не е приключило, това е сигурно“, каза още Хамилтън.

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#Формула 1 сезон 2026 #Люис Хамилтън

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