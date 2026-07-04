Мадисън Кийс и Линда Носкова оформиха осминафинален сблъсък на Уимбълдън

Мадисън Кийс и Линда Носкова се класираха за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис и ще се изправят една срещу друга в битката за място сред най-добрите осем.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия през 2025 година Мадисън Кийс елиминира шестата поставена Аманда Анисимова след обрат с 3:6, 6:2, 6:3 за час и 41 минути.

Американката отстъпи в първия сет след един пробив, но във втората част бързо пое инициативата. Кийс поведе с 3:0, контролираше разиграванията и изравни резултата след 6:2. В решителния сет тя отново демонстрира стабилност, дръпна с 4:1 и реализира първия си мачбол за крайното 6:3.

Нейна съперничка в осминафиналите ще бъде деветата поставена Линда Носкова. Чехкинята също трябваше да прави обрат, за да се справи със 17-ата в схемата Сорана Кърстя от Румъния с 2:6, 6:3, 7:6(9) след повече от два часа игра.

В решителния сет Носкова изпусна аванс от 4:2, след като Кърстя обърна до 5:4. Чехкинята обаче запази самообладание в драматичния тайбрек и след оспорвана битка стигна до победата, която я изпрати в четвъртия кръг на турнира.