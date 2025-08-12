БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Мадона призова папа Лъв XIV да посети Ивицата Газа

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

"Вие сте единственият от нас, на който не може да му бъде отказан достъп", написа американската певица в социалната платформа Екс

Мадона
Снимка: БТА
Слушай новината

Поп иконата Мадона се обърна към папа Лъв XIV с призив да посети блокираната Ивица Газа заради тежката хуманитарна ситуация, предизвикала възмущението на международната общност.

"Вие сте единственият от нас, на който не може да му бъде отказан достъп. Има нужда вратите за хуманитарна помощ да бъдат напълно отворени, за да се спасят тези невинни деца. Вече няма време", написа американската певица в социалната платформа Екс.

Мадона съобщи за плановете си да направи дарение за хуманитарни организации, работещи в Газа.

"Чувствам, че най-добрият дар, който мога да му дам като майка, е да помоля всеки да направи каквото може, за да помогне за спасяването на невинните деца, които се намират под кръстосан огън в Газа", допълни Мадона.

ООН съобщи в края на миналата седмица, че "острото недохранване сред децата в Газа е достигнало най-високото си ниво".

Само през юли близо 12 000 деца под 5-годишна възраст са определени като остро недохранени, а други 2500 страдат от тежко остро недохранване, най-животозастрашаващата форма според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Израел контролира входните пътища към Газа и е затворил крайбрежната зона. Много малко помощ е достигнала в Газа от март до май, когато Израел започна за пуска доставки, използвайки противоречива частна система, която заобикаля традиционните агенции на ООН.

След натиск от съюзниците наскоро Израел започна да позволява навлизането на по-големи конвои в територията, като се извършват и въздушни доставки на хуманитарна помощ.

Миналата неделя ирландската рок група U2 отправи остра критика към израелското правителство. "Знаем, че Хамас използва глада като оръжие във войната, но сега същото прави и Израел и аз се чувствам отвратен от моралния провал", написа фронтменът на U2 Боно.

#папа Лъв XIV #Ивицата Газа #Мадона

Последвайте ни

