Пореден протест в Плевен заради безводието

Жители на Плевен и региона се събраха на нов протест заради продължаващата водна криза. В 17.00 ч. те излязоха пред сградата на общината в Плевен, където настояха институциите да предприемат спешни мерки за решаване на проблема.

По-рано през деня демонстрацията започна с автошествие, тръгнало в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк „Кайлъка“. Колоната премина през централните улици на града и стигна до главния път София – Русе след село Ясен, където за кратко движението беше блокирано.

Напрежението сред хората расте заради продължаващото безводие, което обхваща Плевен и още 14 населени места в областта.

Частичното бедствено положение, обявено заради кризата, беше удължено до 1 октомври.

Автор на текст и снимки: Николай Славов