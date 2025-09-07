БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пореден протест в Плевен заради безводието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Пореден протест в Плевен заради безводието
Слушай новината

Жители на Плевен и региона се събраха на нов протест заради продължаващата водна криза. В 17.00 ч. те излязоха пред сградата на общината в Плевен, където настояха институциите да предприемат спешни мерки за решаване на проблема.

По-рано през деня демонстрацията започна с автошествие, тръгнало в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк „Кайлъка“. Колоната премина през централните улици на града и стигна до главния път София – Русе след село Ясен, където за кратко движението беше блокирано.

Напрежението сред хората расте заради продължаващото безводие, което обхваща Плевен и още 14 населени места в областта.

Частичното бедствено положение, обявено заради кризата, беше удължено до 1 октомври.

Автор на текст и снимки: Николай Славов

#Плевен #безводие #протест

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
3
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
4
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
5
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
6
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на останалите без дом след пожара в Трънско
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО) Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
Три години след потопа в Карловско - какво е възстановено в пострадалите от водния ад села? Три години след потопа в Карловско - какво е възстановено в пострадалите от водния ад села?
Чете се за: 02:37 мин.
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
По-ниски цени на дървата за огрев в Югозападна България По-ниски цени на дървата за огрев в Югозападна България
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ