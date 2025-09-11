Мадрид и Варшава ще приемат финалите на Шампионската лига през 2027 г.

Испанската столица Мадрид и тази на Полша – Варшава, ще бъдат домакините на финалите в Шампионската лига за мъже и жени през 2027 г., съобщиха от УЕФА.

УЕФА проведе Изпълком в Тирана в четвъртък и реши „Естадио Метрополитано“ на Атлетико Мадрид да бъде домакин на финала при мъжете. През 2019 на този стадион Ливърпул победи Тотнъм. Финалът на Шампионската лига за жени пък ще бъде проведен на националния стадион във Варшава.

УЕФА също така връчи на Залцбург правото да организира Суперкупата на Европа през 2026.

От централата обаче отложиха окончателните решения по запитванията от Серия "А" и Ла Лига за провеждането на мачове от първенствата на Италия и Испания зад граница.