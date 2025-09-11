БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мадрид и Варшава ще приемат финалите на Шампионската лига през 2027 г.

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Залцбург получи правото да организира Суперкупата на Европа през 2026.

псж интер срещнат дуел огромен залог
Снимка: UEFA Champions League/X
Испанската столица Мадрид и тази на Полша – Варшава, ще бъдат домакините на финалите в Шампионската лига за мъже и жени през 2027 г., съобщиха от УЕФА.

УЕФА проведе Изпълком в Тирана в четвъртък и реши „Естадио Метрополитано“ на Атлетико Мадрид да бъде домакин на финала при мъжете. През 2019 на този стадион Ливърпул победи Тотнъм. Финалът на Шампионската лига за жени пък ще бъде проведен на националния стадион във Варшава.

УЕФА също така връчи на Залцбург правото да организира Суперкупата на Европа през 2026.

От централата обаче отложиха окончателните решения по запитванията от Серия "А" и Ла Лига за провеждането на мачове от първенствата на Италия и Испания зад граница.

Още от: Шампионска лига

Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
Голмайсторите на Левски София Запад: За нас беше най-важно да спечелим
Левски София Запад записа първи успех в квалификациите за Шампионската лига по футзал Левски София Запад записа първи успех в квалификациите за Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:25 мин.
Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига
Чете се за: 06:12 мин.
УЕФА промени часа на финала в Шампионската лига УЕФА промени часа на финала в Шампионската лига
Чете се за: 00:45 мин.
ФК Брюж, Бенфика и Копенхаген си осигуриха място в Шампионската лига ФК Брюж, Бенфика и Копенхаген си осигуриха място в Шампионската лига
Чете се за: 04:17 мин.
Карабах за втори път в историята си ще играе в Шампионската лига Карабах за втори път в историята си ще играе в Шампионската лига
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
