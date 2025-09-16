БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Магдалена Вълкова става част от ансамбъла на България

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Маргарита Василева пък прави своето завръщане в тима.

златна магдалена вълкова световното художествена гимнастика девойки софия
Световната шампионка на обръч и носителка на златото в отборната надпревара от световното първенство за девойки по художествена гимнастика в София тази година Магдалена Вълкова официално вече е част от националния ансамбъл за жени. В тима се завръща и Маргарита Василева, световна и европейска шампионка, четвърта от Олимпийските игри в Париж 2024, която отсъстваше повече от година.

Новината стана ясна, след като Българската федерация по художествена гимнастика обяви състава на националния отбор ансамбъл жени, одобрен от Управителния съвет на централата по предложение на главния треньор Весела Димитрова.

Състав на ансамбъла за жени за сезон 2026: Рейчъл Стоянов (КХГ Левски), София Иванова (СК Илиана), Емилия Обретенова (СК Илиана), Даная Атанасова (КХГ София Спорт 2017), Алина Коломиец (КХГ Левски Триадица), Магдалена Вълкова (СК Илиана), Маргарита Василева (КХГ Славия) и Рая Божилова (СК Илиана).

#Маргарита Василева #Магдалена Вълкова #Български ансамбъл по художествена гимнастика

