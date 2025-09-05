Майк Тайсън и Флойд Мейуедър ще се срещнат в демонстративен мач

Легендите в професионалния бокс Майк Тайсън и Флойд Мейуедър ще направят демонстративен двубой през следващата година, съобщи промоутърът на събитието CSI Sports. Събитието все още няма дата, но се очаква да бъде проведено през пролетта на 2026 година.

Тайсън, който ще навърши 60 години през 2026 година, за последно боксира с ютубъра Джейк Пол в осемрундов мач през ноември 2024 г.

"Това е среща, която никой не е предполагал, че ще се случи. В това число и аз. Все още не мога да повярвам, че Флойд се е навил. Няма да бъде добре за здравето му, но щом го иска и е подписал договора, значи ще го получи", каза Тайсън, цитиран от ДПА.

Мейуедър спечели световни титли в пет категории и завърши професионалната си кариера без загуба в 50 мача. Той се оттегли през 2017 г. след двубой със звездата в смесените бойни изкуства Конър Макгрегър.