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Майкъл Карик впечатлен от Маркъс Рашфорд: Изглежда фантастично и е готов да играе

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Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед похвали отношението на нападателя след завръщането му и призна, че клубът продължава да търси нови попълнения

майкъл карик впечатлен маркъс рашфорд изглежда фантастично готов играе
Снимка: AP Photo
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Маркъс Рашфорд може да получи нов шанс в Манчестър Юнайтед, след като мениджърът Майкъл Карик остана впечатлен от състоянието и отношението на нападателя след завръщането му в клуба. Бъдещето на английския национал продължава да бъде обект на спекулации, но наставникът на "червените дяволи“ даде положителна оценка за представянето му в тренировъчния процес.

Рашфорд отново е част от подготовката на Юнайтед, след като през последните 18 месеца игра под наем последователно за Астън Вила и Барселона. Нападателят изпадна от сметките на бившия мениджър Рубен Аморим още през декември 2024 година, което постави началото на продължителен период на несигурност около бъдещето му на "Олд Трафорд“.

След завръщането си Рашфорд тренира заедно с Коби Мейно и Лисандро Мартинес, а Карик не скри задоволството си от неговото физическо и игрово състояние.

"Откакто Маркъс поднови тренировки с Мейно и Мартинес, е доста очевидно, че изглежда фантастично. Наслаждава се на футбола, във форма е, опасен е, силен е и изглежда готов да играе. Доволен съм от него, откакто се завърна“, заяви наставникът на Манчестър Юнайтед преди срещата с Хъл Сити.

Самият Рашфорд наскоро даде да се разбере, че предпочита да остави спекулациите на заден план и да насочи цялото си внимание към представянето на терена. Англичанинът коментира темата след дискусия за бъдещето му в подкаста „Stick to Football“, в която участва бившият защитник на Юнайтед Гари Невил.

Положителните думи на Карик идват в момент, когато Манчестър Юнайтед продължава активно да работи по селекцията си преди затварянето на трансферния прозорец на 1 септември. Мениджърът потвърди, че клубът търси възможности да увеличи конкуренцията в състава.

"Търсим да подсилим отбора. Работим в тази посока и се опитваме да извлечем максимума от ситуацията. Искаме да подобряваме нещата и да продължаваме напред. Опитваме се да използваме възможностите, за да станем по-силни“, обясни Карик.

"Червените дяволи“ вече добавиха сериозни имена към халфовата си линия с привличането на Юри Тилеманс и Андрей Сантос, а паралелно с това клубът напредва в разговорите с Брайтън за Карлос Балеба, който е сред основните трансферни цели на Юнайтед.

Манчестър Юнайтед ще постави началото на новия си сезон във Висшата лига в събота срещу новака Хъл Сити, а след думите на Карик остава отворен въпросът дали завърналият се Рашфорд ще получи възможност отново да се наложи с червената фланелка.

#ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик #Маркъс Рашфорд

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