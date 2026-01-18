Макграт оглави битката за малкия глобус след победа във Венген

Норвегия отново ликува във Венген, след като Атле Ли Макграт триумфира в слалома от Световната купа в швейцарския курорт. С общо време от 1:45.99 минути скандинавецът оглави класирането, като показа най-добри показатели и в двата манша. Успехът е пети в кариерата му в дисциплината на най-високо ниво.

Макграт постави основите на победата още в първия манш, където бе най-бърз, а във второто спускане кара премерено, но агресивно, за да запази аванса си, въпреки че даде четвърто време. Така той повтори успеха си от миналия сезон във Венген и затвърди отличната си серия на това трасе. Останалите му победи в слалома са записани във Флахау и Мерибел през 2022 година, както и по-рано този сезон в Алта Бадия.

В битката за челните позиции Макграт остави зад себе си Лукас Пинейро Браатен, който се състезава под бразилски флаг и завърши втори на 0.47 секунди. Третото място зае още един представител на Норвегия – Хенрик Кристоферсен, изостанал с 0.81 секунди от победителя. За Кристоферсен това беше 100-тен подиум в кариерата.

В челната петица място намериха още швейцарецът Лоик Меяр и норвежецът Тимон Хауган.

В генералното класиране за Световната купа лидер остава Марко Одермат от Швейцария с актив от 1105 точки, следван от Пинейро Браатен с 618 и Макграт с 578. В битката за малкия кристален глобус в слалома начело е именно Макграт с 372 точки, пред Браатен (351) и Клеман Ноел (343).

Българският представител Алберт Попов не успя да завърши първия манш във Венген, но заема 21-во място в подреждането на дисциплината с 81 точки от старта на сезона.