Малена Замфирова преодоля квалификацията в Скуол

Малена Замфирова се класира за елиминациите на паралелния гигантски слалом в Скуол, Швейцария, който БНТ 3 ще излъчи пряко от 14:00 ч.

Замфирова преодоля квалификациите в швейцарския курорт със седмо време и в осминафиналите на надпреварата ще има правото да избира трасе в сблъсъка си с германката Мелани Хохрайтер. За 16-годишната ни сноубордистка, която се качи на подиума още в първия старт през сезона, участието във финали ще бъде шесто от общо 7 състезания през кампанията.

Българката даде време с 1:33.09, на +2.72 сек изоставане от най-бързата Цубаки Мики от Япония. Второ и трето най-добро време записаха съответно Мишел Декер от Нидерландия и германката Рамона Терезия Хофмайстер.

Осминафиналите в Скуол стартират в 14:00 ч. на живо по БНТ 3 и на сайта ни.