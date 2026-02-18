Мари Фукада спечели златен медал в дисциплината слоупстайл в сноуборда

Мари Фукада спечели титлата в дисциплината слоупстайл жени в сноуборда на Зимните олимпийски игри в Милано/-Кортина. 19-годишната японка направи най-добър резултат от 87.83 точки при третия си опит.

Фукада е бронзова медалистка в дисциплината биг еър от световното първенство през 2025 година в Швейцария.

Зои Садовски от Нова Зеландия, която триумфира с титлата в Пекин преди четири години, остана на втора позиция в крайното класиране с резултат от 87.48 точки при третия си опит.

Кокомо Мурасе спечели бронзов медал. Японката имаше 85.80 точки.