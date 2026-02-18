Весела Лечева: Лора и Милена показаха отново отлична форма

Председателят на БОК Весела Лечева излезе с пост в социалните мрежи след 12-то място на женската щафета на 4х6 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Силното начало на Лора Христова не доведе до място в топ 10, но това е най-доброто ни класиране в дисциплината от Торино 2006-а насам, когато се наредихме осми.

"Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова завършиха на 12-о място в щафетата на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Титлата спечели квартетът на Франция.

Лора и Милена, които бяха на първи и втори пост показаха отново отлична форма и надеждите за масовия старт в събота са големи. Успех, момичета!", написа Лечева в социалните мрежи.

В събота Христова и Тодорова ще опитат да завоюват още един медал за страната ни в масовия старт на 12.5 км, който може да гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3 от 15:10 ч.