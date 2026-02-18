Украински представители ще бойкотират Паралимпийските игри заради участието на Русия

Украински официални лица ще бойкотират Паралимпийските игри в Милано/Кортина следващия месец заради участието на няколко руски и беларуски спортисти, получили разрешение да се състезават под техни знамена, заяви в сряда украинският министър на спорта Матвий Бидний.

Украинските спортисти ще участват в Паралимпийските игри от 6 до 15 март, но Бидний каза, че никой украински представител няма да присъства на церемонията по откриването или на което и да е събитие от Игрите, и призова други страни да последват примера му.

Публикация на Матвий Бидний в социалните мрежи:

В отговор на скандалното решение на организаторите на Паралимпийските игри да позволят на руснаци и беларуси да се състезават под националните си знамена, украинските представители няма да присъстват на Паралимпийските игри.

Няма да присъстваме на церемонията по откриването. Няма да участваме в други официални паралимпийски събития. Благодарим на всеки представител от свободния свят, който ще направи същото. Ще продължим да се борим!

Русия и Беларус ще имат общо 10 паралимпийски спортисти на Игрите следващия месец, след решението на Международния паралимпийски комитет във вторник.

По-рано Бидний нарече решението да се позволи на шестима руснаци и четирима беларуси да участват в Паралимпийските игри знак за подкрепа на „руската пропаганда“.

И двете страни бяха забранени от паралимпийски състезания след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., но си възвърнаха пълните права на членство в МПК, след като организациите-членки гласуваха през септември 2025 г. за отмяна на частичните им наказания.

Международните федерации за всеки спорт в програмата на Паралимпийските игри заявиха, че ще запазят забраните за спортисти от тези страни, но Русия и Беларус спечелиха обжалване в Спортния арбитражен съд през декември срещу Международната федерация по ски и сноуборд, като спечелиха няколко места.