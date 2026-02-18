БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета...
Чете се за: 02:15 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортисти от Русия и Беларус ще се състезават под националните си флагове на Зимните паралимпийски игри

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Състезанията ще се проведат от 6 до 15 март.

милано/кортина 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шестима руски и четирима беларуски състезатели ще участват под националните си флагове на предстоящите Зимни паралимпийски игри.

През септември Международен паралимпийски комитет (IPC) отмени забраната спортисти от двете държави да се състезават на Игрите. Русия и Беларус бяха отстранени от паралимпийското движение след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като през 2023-а бе въведен частичен режим, позволяващ участие само под неутрален статут.

Впоследствие четирите международни федерации, управляващи шестте спорта в програмата, запазиха ограниченията. През декември обаче Русия и Беларус спечелиха обжалване срещу Международна федерация по ски пред Спортен арбитражен съд, което им позволи да участват и да трупат точки за световната ранглиста.

От IPC потвърдиха пред „Би Би Си“, че общо 10 състезатели са получили т.нар. „бипартитни покани“ за участие в пара-алпийски ски, пара-северни ски и пара-сноуборд в Милано/Кортина.

Русия получава шест квоти – по две в пара-алпийските и пара-северните ски (по един мъж и една жена) и две при мъжете в пара-сноуборда. Беларус разполага с четири места, всички в пара-северните ски (един мъж и три жени).

Британският министър на културата Лиса Нанди определи решението като „напълно погрешно“.

„Да се позволи на спортисти от Русия и Беларус да се състезават под собствените си флагове, докато продължава бруталната инвазия в Украйна, изпраща ужасно послание“, написа тя в социалната мрежа X и призова IPC спешно да преразгледа позицията си.

Бипартитните покани се предоставят директно на отделни спортисти, а не чрез националните федерации, и дават шанс на водещи състезатели да участват при извънредни обстоятелства, които са им попречили да се класират по стандартния ред. Украйна също е получила подобни квоти в три спорта.

Това ще бъде първият случай след Зимни паралимпийски игри 2014, в който руският флаг ще бъде издигнат на Паралимпиада – след периода на санкции заради държавно подкрепяната допингова програма и последвалата инвазия в Украйна.

Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина ще се проведат от 6 до 15 март.

#Паралимпийски игри в Милано/Кортина #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
4
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
5
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите
6
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Milano Cortina 2026

Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в отборния спринт по ски бягане
Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в отборния спринт по ски бягане
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Анина Цурбриген, слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Анина Цурбриген, слалом - първи манш (ВИДЕО)
Ще объркат ли българките сметките на фаворитките за отличията - гледайте щафетата в биатлона в сряда по БНТ Ще объркат ли българките сметките на фаворитките за отличията - гледайте щафетата в биатлона в сряда по БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Отборният спринт в ски бягането ще даде отговор на много въпроси - гледайте финалите по БНТ 3 Отборният спринт в ски бягането ще даде отговор на много въпроси - гледайте финалите по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Олимпийската седмица започна с метеорологичен кошмар Олимпийската седмица започна с метеорологичен кошмар
Чете се за: 02:07 мин.
Олимпийско утро 18.02.2026 г. Олимпийско утро 18.02.2026 г.

Водещи новини

НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско 5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ