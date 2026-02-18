Спортисти от Русия и Беларус ще се състезават под националните си флагове на Зимните паралимпийски игри

Шестима руски и четирима беларуски състезатели ще участват под националните си флагове на предстоящите Зимни паралимпийски игри.

През септември Международен паралимпийски комитет (IPC) отмени забраната спортисти от двете държави да се състезават на Игрите. Русия и Беларус бяха отстранени от паралимпийското движение след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като през 2023-а бе въведен частичен режим, позволяващ участие само под неутрален статут.

Впоследствие четирите международни федерации, управляващи шестте спорта в програмата, запазиха ограниченията. През декември обаче Русия и Беларус спечелиха обжалване срещу Международна федерация по ски пред Спортен арбитражен съд, което им позволи да участват и да трупат точки за световната ранглиста.

От IPC потвърдиха пред „Би Би Си“, че общо 10 състезатели са получили т.нар. „бипартитни покани“ за участие в пара-алпийски ски, пара-северни ски и пара-сноуборд в Милано/Кортина.

Русия получава шест квоти – по две в пара-алпийските и пара-северните ски (по един мъж и една жена) и две при мъжете в пара-сноуборда. Беларус разполага с четири места, всички в пара-северните ски (един мъж и три жени).

Британският министър на културата Лиса Нанди определи решението като „напълно погрешно“.

„Да се позволи на спортисти от Русия и Беларус да се състезават под собствените си флагове, докато продължава бруталната инвазия в Украйна, изпраща ужасно послание“, написа тя в социалната мрежа X и призова IPC спешно да преразгледа позицията си.

Бипартитните покани се предоставят директно на отделни спортисти, а не чрез националните федерации, и дават шанс на водещи състезатели да участват при извънредни обстоятелства, които са им попречили да се класират по стандартния ред. Украйна също е получила подобни квоти в три спорта.

Това ще бъде първият случай след Зимни паралимпийски игри 2014, в който руският флаг ще бъде издигнат на Паралимпиада – след периода на санкции заради държавно подкрепяната допингова програма и последвалата инвазия в Украйна.

Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина ще се проведат от 6 до 15 март.