Манчестър Сити финализира два трансфера в последния ден за привличането на нови играчи

Манчестър Сити финализира подписването на договора с Илиман Ндиайе от Евертън за 65 милиона паунда, след като се съгласи да купи Енцо Фернандес от Челси за рекордната за Великобритания сума от 125 милиона паунда.

Отборът на Енцо Мареска похарчи парите в деня на крайния срок на трансферния пазар, като сенегалският национал Ндиайе се присъедини към състава с договор до 2031 година, след като сделката беше сключена с „карамелите“ в понеделник.

За Фернандес е платена същата сума, която Ливърпул даде на Нюкасъл за Александър Исак преди година.

Това ще събере отново 25-годишния футболист с мениджъра на Сити Мареска, с когото е работил, когато италианецът беше начело на тима от "Стамфорд Бридж". Двамата имат близки отношения и Фернандес е нетърпелив да работи отново под ръководството на Мареска.

Португалецът прекара три години и половина в Челси, след като подписа от Бенфика за рекордните за тогава Великобритания 107 милиона паунда. Халфът ще последва Ндиайе на стадион „Етихад“, след като Сити насочи вниманието си към 26-годишния футболист, след като опитите им да привлекат Коди Гакпо от Ливърпул се провалиха.

Тотнъм също се интересуваше от Ндиайе, но офертата на Сити от 60 милиона паунда предварително плюс 5 милиона паунда за потенциални добавки се оказа по-атрактивната.

„Работил съм цял живот за подобна възможност. Сити е един от най-добрите клубове в света и съм ги виждал да печелят всичко, докато съм израствал. Да мога да напиша своя собствена глава в толкова специална история е шансът на живота и съм решен да го грабна с две ръце. Не винаги е било лесно в кариерата ми, но винаги съм вярвал, че мога да играя за отбор, който се бори за най-големите награди, и сега съм тук. Чувството е толкова хубаво. Феновете на Сити могат да бъдат сигурни, че ще дам всичко от себе си, за да донеса още успехи на този невероятен клуб“, каза Ндиайе, цитиран от ДПА.

Сити вече подписа с Елиът Андерсън, Аюб Буади и Алан това лято.