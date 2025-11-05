Манчестър Сити нанесе първа загуба на Борусия Дортмунд в Шампионската лига

Манчестър Сити победи Борусия (Дортмунд) с 4:1 в една от най-очакваните срещи от четвъртия кръг в Шампионската лига. Много силен мач за „гражданите“ изигра юношата на клуба Фил Фодън, който се разписа на два пъти. За полузащитника това бяха дебютни попадения в тазгодишната кампания в Шампионската лига.

Фодън откри резултата в 22-ата минута с удар от далечно разстояние, а в началото на втората част направи преднината на англичаните класическа. Между двете попадения на левичаря се разписа и Ерлинг Холанд. Норвежецът наказа бившия си клуб в 29-ата минута, когато от 10 метра засече безкомпромисно с левия крак подаване по земя на Жереми Доку.

Почетното попадение за германците реализира защитникът Валдемар Антон, който бе точен в 72-ата минута. Крайният резултат оформи резервата Шерки с гол в добавеното време.

За Манчестър Сити победата е трета от началото на сезона в Шампионската лига. С 10 точки на сметката си възпитаниците на Хосеп Гуардиола заемат 4-то място във временното класиране. В следващия кръг Сити отново ще играят у дома срещу друг германски отбор – Байер Леверкузен.

„Аспирините“ стигнаха до ценна победа с 1:0 като гост над Бенфика. Единственото попадение бе дело на резервата Патрик Шик, който се разписа в средата на втората част. За Байер това беше първа победа за сезона в Шампионската лига.

Борусия (Дортмунд), за когото загубата тази вечер беше първа, в следващия кръг приема у дома Виляреал.



