Трета поредна победа за Нюкасъл в Шампионската лига

Отборът на Нюкасъл записа трета поредна победа в основната фаза на Шампионската лига. Англичаните се наложиха у дома с 2:0 над Атлетик (Билбао) и с актив от 9 точки заема шестото място във временното класиране.

„Свраките“ изнесоха истинска футболна лекция на баските и могат да съжаляват, че не се поздравиха с по-изразителен успех. Резултатът откри Дан Бърн в 11-ата минута. Защитникът засече майсторски глава центриране от статично положение и не остави шанс за реакция на испанския национален вратар Унай Симон. Асистенцията бе на друг опитен бранител – Кийрън Трипиър.

В началото на второто полувреме Нюкасъл отбеляза второ попадение, отново след точен удар с глава. Този път в прегръдките на съотборниците си се озова Жоелинтон, който бе оставен напълно непокрит в близост до малкото наказателно поле.

В следващите минутки гостите от Испания на два пъти отправиха точки удари, но така и не успяха да затруднят Ник Поуп, който запази суха мрежа.

В следващия кръг за Нюкасъл предстои гостуване на Олимпик Марсилия. От своя страна Билбао ще играе със Славия Прага.



