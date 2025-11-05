БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карабах не се даде на Челси в голово шоу

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Азербайджан продължава да впечатлява с изявите си.

Карабах
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Карабах продължава със страхотното си представяне от началото на сезона в Шампионската лига. В среща от четвъртия кръг, тимът от Азербайджан не се даде на световния клубен шампион Челси и взе точка – 2:2. Двата тима предложиха изключително зрелищен двубой, в който победата можеше да отиде при всеки. След последния съдийски сигнал Карабах и Челси продължават да вървят с равен брой спечелени точки – по 7.

Челси откри резултата в 16-ата минута чрез Естевао. Бразилското крило се озова на върха на бърза атака и с прецизен шут не остави шанс на вратаря на съперника.

Домакините обаче не само не се отказаха, но успяха да осъществят обрат още до почивката. Леандро Андраде се възползва от грешка в отбраната на лондончани и изравни след половин час игра. В 39-ата минута Карабах получи дузпа за игра с ръка в полето, а от бялата точка Марко Янкович не сгреши – 2:1.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска реагира и още на почивката направи три промени, пускайки в игра Енцо Фернандес, Гарначо и Делап. Това веднага даде резултат и в 53-ата минута Гарначо вкара за 2:2. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед се разписа със силен удар извън полето.

До края на срещата головите положения и пред двете врати не секнаха, но в крайна сметка нови попадения нямаше и двата отбора разделиха по точка.

В следващия кръг Карабах, една от сензациите в тазгодишното издание на турнира, ще гостува на италианския първенец Наполи. Световният клубен шампион Челси пък ще приеме Барселона.

Свързани статии:

Първа победа за Пафос в Шампионската лига
Първа победа за Пафос в Шампионската лига
Тимът от Кипър победи минимално Виляреал.
Чете се за: 01:07 мин.
#ФК Карабах #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
3
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Отиде си режисьорът Росен Елезов
5
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
6
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Шампионска лига

Барселона изстрада равенството след голово шоу с Брюж
Барселона изстрада равенството след голово шоу с Брюж
Трета поредна победа за Нюкасъл в Шампионската лига Трета поредна победа за Нюкасъл в Шампионската лига
Чете се за: 01:42 мин.
Манчестър Сити нанесе първа загуба на Борусия Дортмунд в Шампионската лига Манчестър Сити нанесе първа загуба на Борусия Дортмунд в Шампионската лига
Чете се за: 02:12 мин.
Първа победа за Пафос в Шампионската лига Първа победа за Пафос в Шампионската лига
Чете се за: 01:07 мин.
Енцо Мареска се надява Коул Палмър да е готов за мача с Барселона Енцо Мареска се надява Коул Палмър да е готов за мача с Барселона
Чете се за: 01:32 мин.
Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими Луис Диас пожела бързо възстановяване на Ашраф Хакими
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак не достигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак не достигат
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Протестите в Сърбия не стихват: Нови демонстрации пред парламента в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Катастрофа между моторист и две коли затрудни движението в центъра...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ