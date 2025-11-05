Карабах не се даде на Челси в голово шоу

Отборът на Карабах продължава със страхотното си представяне от началото на сезона в Шампионската лига. В среща от четвъртия кръг, тимът от Азербайджан не се даде на световния клубен шампион Челси и взе точка – 2:2. Двата тима предложиха изключително зрелищен двубой, в който победата можеше да отиде при всеки. След последния съдийски сигнал Карабах и Челси продължават да вървят с равен брой спечелени точки – по 7.

Челси откри резултата в 16-ата минута чрез Естевао. Бразилското крило се озова на върха на бърза атака и с прецизен шут не остави шанс на вратаря на съперника.



Домакините обаче не само не се отказаха, но успяха да осъществят обрат още до почивката. Леандро Андраде се възползва от грешка в отбраната на лондончани и изравни след половин час игра. В 39-ата минута Карабах получи дузпа за игра с ръка в полето, а от бялата точка Марко Янкович не сгреши – 2:1.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска реагира и още на почивката направи три промени, пускайки в игра Енцо Фернандес, Гарначо и Делап. Това веднага даде резултат и в 53-ата минута Гарначо вкара за 2:2. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед се разписа със силен удар извън полето.

До края на срещата головите положения и пред двете врати не секнаха, но в крайна сметка нови попадения нямаше и двата отбора разделиха по точка.

В следващия кръг Карабах, една от сензациите в тазгодишното издание на турнира, ще гостува на италианския първенец Наполи. Световният клубен шампион Челси пък ще приеме Барселона.