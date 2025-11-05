Първа победа за Пафос в Шампионската лига

Отборът на Пафос записа една от големите изненада от началото на сезона в Шампионската лига. В среща от четвъртия кръг на основната фаза на турнира, кипърският първенец се наложи с 1:0 у дома над испанския Виляреал, регистрирайки първата си победа в историята си в надпреварата.

Попадение на Дерик Лукасен в 46-ата минута осигури ценния успех в полза на Пафос. Защитникът се разписа с глава след центриране от ъглов удар на Кен Сема. Пафос за първи път играе в най-престижния клубен турнир в света.

Кипърският отбор е с 5 точки на 19-та позиция, докато Виляреал заема 32-ро място със само точка. В следващия кръг Пафос отново е домакин – този път на Монако. За Виляреал пък предстои тежка визита в Дортмунд на Борусия.



В другата ранна среща от деня Карабах и Челси не се победиха в голово шоу - 2:2.