Манчестър Сити се отказа от Джак Грийлиш за Световното клубно първенство

Манчестър Сити няма да разчита на Джак Грийлиш за Световното клубно първенство в САЩ. Клубният Мондиал ще стартира на 13 юни и ще продължи ди 14 юли, а БНТ ще ви направи свидетели на всичко най-интересно. Англичаните не включиха полузащитника във финалния списък от 27 играчи, който бе публикуван.

