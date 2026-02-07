Манчестър Юнайтед надви десетима от Тотнъм за четвърти успех при Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед победи Тотнъм с 2:0 във втория мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Брайън Мбемо и Бруно Фернандеш се разписаха за победителите.

В 29-ата минута на двубоя на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър "шпорите" останаха с човек по-малко на терена. Капитанът Кристиан Ромеро бе изгонен с червен картон за нарушени срещу Каземиро.

"Червените" дяволи" се възползваха от численото си предимство 9 минути по-късно и откриха резултата. Брайън Мбемо се разписа с удар от движение.

През второто полувреме Амад Диало и Матеуш Куня също изпратиха топката в противниковата врата, но попаденията им не бяха зачетени заради засада.

Все пак възпитаниците на Майкъл Карик удвоиха преднината си, с което подпечатаха успеха си. Бруно Фернандеш гарантира трите точки за домакините.

Манчестър Юнайтед остава на 4-ото място в класирането с актив от 44 точки. Тотнъм заема 14-ата позиция в подреждането с 29 пункта.