Манчестър Юнайтед направи важна крачка към топ 3 след нулево равенство със Съндърланд

Манчестър Юнайтед направи още една стъпка към класиране в топ 3 на английската Висша лига, след като завърши 0:0 при гостуването си на Съндърланд в мач от 36-ия кръг.

Двубоят на "Стейдиъм ъф Лайт“ не предложи много положения и трудно ще остане в спомените на феновете, но резултатът се оказа ценен за гостите. Два кръга преди края тимът от Манчестър има аванс от шест точки пред Ливърпул, който по-рано през деня също допусна грешка при равенството срещу Челси.

Домакините започнаха по-активно и още в началните минути бяха близо до откриване на резултата. Ноа Садики получи отличен пас от Енцо льо Фе, но вратарят Сене Ламенс демонстрира отличен рефлекс и спаси. Малко по-късно „черните котки“ имаха претенции за дузпа след игра с ръка на Амад Диало, но съдията и ВАР не отсъдиха нарушение.

Манчестър Юнайтед отговори с малко на брой атаки, като най-добрата възможност през първата част се откри пред Джошуа Зиркзее, който не успя да завърши прецизно.

След почивката Ламенс отново бе в центъра на вниманието с още няколко ключови намеси, включително срещу Брайън Броби, за да запази нулевото равенство.

В класирането Съндърланд остава в средата на таблицата на 12-о място с 48 точки, докато Манчестър Юнайтед е все по-близо до място в челната тройка.

В други срещи от кръга Брайтън се наложи с 3:0 над Уулвърхямптън и затвърди седмата си позиция, а Борнемут победи с 1:0 като гост на Фулъм и запази място в зоната за европейските турнири.