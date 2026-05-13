Манчестър Юнайтед започва преговори с Майкъл Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед планира да започне преговори с мениджъра Майкъл Карик за нов договор още преди края на сезона, съобщава „Скай Спортс“.

Според информацията официалните разговори между двете страни ще стартират преди последния мач на тима във Висшата лига срещу Брайтън на 24 май.

Карик пое отбора през януари, след като наследи на поста Рубен Аморим, и успя бързо да стабилизира представянето на „червените дяволи“. Под негово ръководство Юнайтед записа 10 победи, три равенства и само две загуби.

Два кръга преди края на шампионата тимът заема третото място в класирането с 65 точки и вече си гарантира участие в следващото издание на Шампионската лига.

Добрите резултати и стабилното представяне на отбора очевидно са убедили клубното ръководство да обмисли дългосрочно бъдеще за младия английски специалист на „Олд Трафорд“.