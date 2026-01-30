БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марго Роби и Джейкъб Елорди дават пълна газ на най-горещия тренд в киното в момента – методичното обличане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Марго Роби
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Както при методичното актьорство, тук идеята е актьорите да влязат на 100% в образ – не само на екрана, а и извън него. Те се обличат като героите си дори по време на премиери, интервюта и червени килими. Резултатът? Филмът се рекламира нонстоп – и в трейлърите, и в TikTok, и на всяко модно събитие.

Методичното обличане не е нещо ново в Холивуд, но буквално избухна покрай „Барби“. Марго Роби беше навсякъде в розово – рокли, костюми, аксесоари, всичко вдъхновено от култовата кукла. Интернетът полудя.

След това щафетата поеха Синтия Ериво и Ариана Гранде, които заживяха в магичния свят на „Злосторница“ и извън снимачната площадка. А сега – full circle – Марго Роби отново е в играта. Скоро ще я видим в една от най-очакваните екранизации – „Брулени хълмове“, и ако съдим по стила ѝ напоследък… готви се нещо голямо.

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
3
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
4
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
5
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
6
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Деца

Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа
Чете се за: 00:42 мин.
Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България
Чете се за: 01:20 мин.
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
Чете се за: 00:57 мин.
Очилата на Макрон в Давос доведоха до срив на сайта на производителя им Очилата на Макрон в Давос доведоха до срив на сайта на производителя им
Чете се за: 01:27 мин.
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ