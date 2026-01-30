Марго Роби и Джейкъб Елорди дават пълна газ на най-горещия тренд в киното в момента – методичното обличане

Както при методичното актьорство, тук идеята е актьорите да влязат на 100% в образ – не само на екрана, а и извън него. Те се обличат като героите си дори по време на премиери, интервюта и червени килими. Резултатът? Филмът се рекламира нонстоп – и в трейлърите, и в TikTok, и на всяко модно събитие.

Методичното обличане не е нещо ново в Холивуд, но буквално избухна покрай „Барби“. Марго Роби беше навсякъде в розово – рокли, костюми, аксесоари, всичко вдъхновено от култовата кукла. Интернетът полудя.

След това щафетата поеха Синтия Ериво и Ариана Гранде, които заживяха в магичния свят на „Злосторница“ и извън снимачната площадка. А сега – full circle – Марго Роби отново е в играта. Скоро ще я видим в една от най-очакваните екранизации – „Брулени хълмове“, и ако съдим по стила ѝ напоследък… готви се нещо голямо.