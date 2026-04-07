Марица е на победа от класиране на финала в НВЛ след обрат във втория двубой срещу ЦСКА

Волейболните шампионки на България от Марица Пловдив са на една победа от класиране на финала в Националната волейболна лига. "Жълто-сините" направиха обрат и спечелиха с 3:1 (25:27, 25:13, 25:23, 25:23) гейма втория мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА, игран в столичната зала "Христо Ботев". Така воденият от Ахметджан Ершимшек пловдивски тим поведе с 2:0 победи в серията, която се играе до три успеха от пет възможни срещи.

В началните минути двубоят бе изключително равностоен. Домакините първи съумяха да отворят разлика от четири точки при 17:13 и това принуди наставника на Марица да поиска прекъсване. След него шампионките подобриха значително представянето си в защита и това им даде шанс с няколко брейк-точки бързо да наваксат пасива си, изравнявайки до 18:18. Равенството се запази до 24:24 и така геймът трябваше да се реши с допълнителни разигравания. В тях "червените" успяха да измъкнат първата част с 27:25.

Негативният развой даде допълнителна мотивация на маричанки, които започнаха пределно концентрирано във втория гейм и стартираха със серия от 7:2. "Жълто-сините" продължиха уверено да диктуват събитията на полето и увеличиха аванса си до 18:9. До края на втората част те нямаха затруднения и дадоха само още четири точки на съперника, за да изравнят резултата в геймовете след 25:13.

Третият се оказа ключов за изхода от срещата. В него двата тима отново влязоха в битка, която вървеше точка за точка до 15:13 в полза на ЦСКА. Тогава Марица направи серия от пет поредни спечели разигравания и дръпна с три точки при 18:15. Стигна се до 23:23, но в решаващите моменти състезателките на Ахметджан Ершимшек показаха своята класа и съумяха да затворят третата част с 25:23.

Четвъртата се разви по сходен начин. Нито един от двата отбора не успя да отвори сериозна разлика в хода на четвъртия гейм и така отново в края имаше равенство при 23:23. Тимът на Марица първи стигна до възможност да приключи мача и се възползва от нея с ас на Борислава Съйкова за 25:23.

Третият мач от серията е на 10 април (петък) от 18:00 часа в зала "Строител".