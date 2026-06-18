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Марк Кукурея решава важен проблем на Реал Мадрид за Шампионската лига

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Спорт
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Новото попълнение на „белите“ помага на клуба да запази необходимия брой футболисти, отговарящи на изискванията на УЕФА за местно обучени играчи

Марк Кукурея решава важен проблем на Реал Мадрид за Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Трансферът на Марк Кукурея в Реал Мадрид не само подсилва конкуренцията по левия фланг на защитата, но и носи стратегическо предимство за клуба по отношение на регламентите на УЕФА за участие в Шампионската лига.

Според правилата на европейската централа всеки клуб може да регистрира до 25 футболисти за турнира, като осем от местата са запазени за играчи, преминали през школите на клубове от същата национална федерация. От тях поне четирима трябва да бъдат юноши на самия клуб.

След раздялата с Дани Карвахал Реал загуби един от футболистите, покриващи тези критерии. Привличането на Кукурея обаче частично компенсира този дефицит, тъй като испанският национал е преминал през школите на Еспаньол и Барселона, а впоследствие е играл за Ейбар и Хетафе, преди да премине в Англия.

Към момента мадридчани разполагат с достатъчно играчи, които отговарят на изискванията на УЕФА, сред които Раул Асенсио, Алваро Карерас, Фран Гарсия, Едуардо Камавинга, Федерико Валверде, Дани Себайос, Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия. От новия сезон към тази група ще се присъедини и Арда Гюлер, който вече покрива необходимия период на развитие в клуба.

В дългосрочен план обаче ситуацията може да стане по-сложна. Договорите на Себайос, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия изтичат през 2027 година, а бъдещето на някои от тях остава неясно. Именно затова шестгодишният договор на Кукурея до 2032 година е разглеждан не само като спортна инвестиция, но и като гаранция за спазването на регулациите на УЕФА в следващите сезони.

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#ФК Реал Мадрид #Марк Кукурея

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