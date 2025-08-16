БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марк Маркес отново спечели битката с брат си в спринта за Гран при на Австрия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Пистата "Шпийлберг" бе сред малкото в световен мащаб, на които Маркес не бе печелил състезание, но днес той записа доминантен успех от четвърто място на решетката.

Марк Маркес
Снимка: БТА
Слушай новината

Марк Маркес (Ducati Lenovo) спечели първото място в спринта от Гран при на Австрия в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, въпреки че стартира от втора редица. Той победи с 1.180 секунди брат си и единствен съперник за титлата Алекс Маркес (BK8 Gresini Racing).

Пистата "Шпийлберг" бе сред малкото в световен мащаб, на които Маркес не бе печелил състезание, но днес той записа доминантен успех от четвърто място на решетката. Испанецът спечели 12-и спринт от 13 кръга и остана непобеден на къса или дълга дистанция от 25 май насам.

След успеха днес Марк Маркес е със 123 точки преднина в класирането пред Алекс Маркес и със 180 пред съотборника си Франческо Баная (Ducati Lenovo). Последният отпадна в спринта заради механичен проблем с мотора.

Трети в "Шпийлберг" финишира Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM). Марко Бецеки (Aprilia Racing), който последен измъкна победа преди дългата серия на Маркес, стигна до четвъртото място в спринтовото състезание.

#Moto GP 2025 #Гран При на Австрия #Алекс Маркес #Марк Маркес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Мотоциклетизъм

Марк Маркес продължи доминантния си в MotoGP
Марк Маркес продължи доминантния си в MotoGP
Триумф за Марк Маркес в Гран при на Чехия Триумф за Марк Маркес в Гран при на Чехия
Чете се за: 01:05 мин.
Марк Маркес над всички в Гран при на Германия Марк Маркес над всички в Гран при на Германия
Чете се за: 02:52 мин.
Испанска доминация на Гран при на Германия в Moto3 Испанска доминация на Гран при на Германия в Moto3
Чете се за: 01:02 мин.
Теодор Кабакчиев спечели престижно състезание по хард ендуро в Индонезия Теодор Кабакчиев спечели престижно състезание по хард ендуро в Индонезия
Чете се за: 00:52 мин.
Мартин Чой: Отивам с настройка за победа в Бърно Мартин Чой: Отивам с настройка за победа в Бърно
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин? Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ