БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марк Маркес се завърна на пистата след четири месеца отсъствие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Испанецът направи 18 обиколки и записа най-добро време.

марк маркес спечели състезанието голямата награда нидерландия
Слушай новината

Деветкратният световен шампион Марк Маркес се завърна на пистата след близо четири месеца извън състезателния ритъм, включвайки се в предсезонните тестове на MotoGP на „Сепанг“ в Малайзия, съобщи „Марка“.

Испанецът, за когото предстои трети сезон с заводския тим на Дукати, се появи за първи път в официални тестове след контузията, получена на 5 октомври. Тогава Маркес счупи ключицата си, претърпя операция и пропусна остатъка от кампанията, макар вече да си беше осигурил световната титла.

Завръщането му на пистата беше повече от обнадеждаващо. В хода на днешния тест Маркес направи 18 обиколки и записа най-добро време от 1:57.018 минути. Пилотът на Дукати Леново изпревари съотборника си Фабио ди Джанантонио с 0,256 секунди и остави зад себе си Маверик Винялес от Ред Бул КТМ с 0,277 секунди.

Маркес е седемкратен световен шампион в кралския клас MotoGP – с титли през 2013 и 2014, четири поредни между 2016 и 2019, както и през миналия сезон. Към впечатляващата си визитка той добавя и две световни титли в по-долните категории – Moto2 (2012) и клас 125 куб. см (2010), днес познат като Moto3.

Новият сезон в MotoGP стартира на 1 март с Гран при на Тайланд, а първите тестове подсказват, че Марк Маркес отново ще бъде сред основните претенденти за победите.

#Moto GP 2026 #Марк Маркес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Моторни спортове

Оливер Солберг продължава да заема първо място в Рали "Монте Карло"
Оливер Солберг продължава да заема първо място в Рали "Монте Карло"
Оливер Солберг поведе в Рали "Монте Карло" Оливер Солберг поведе в Рали "Монте Карло"
Чете се за: 02:02 мин.
Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар
Чете се за: 02:27 мин.
Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар
Чете се за: 02:02 мин.
Матю Серадори спечели десетия етап ба Рали Дакар Матю Серадори спечели десетия етап ба Рали Дакар
Чете се за: 01:25 мин.
Матияс Екстрьом спечели седмия етап на Рали Дакар Матияс Екстрьом спечели седмия етап на Рали Дакар
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ