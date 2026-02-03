Марк Маркес се завърна на пистата след четири месеца отсъствие

Деветкратният световен шампион Марк Маркес се завърна на пистата след близо четири месеца извън състезателния ритъм, включвайки се в предсезонните тестове на MotoGP на „Сепанг“ в Малайзия, съобщи „Марка“.

Испанецът, за когото предстои трети сезон с заводския тим на Дукати, се появи за първи път в официални тестове след контузията, получена на 5 октомври. Тогава Маркес счупи ключицата си, претърпя операция и пропусна остатъка от кампанията, макар вече да си беше осигурил световната титла.

Завръщането му на пистата беше повече от обнадеждаващо. В хода на днешния тест Маркес направи 18 обиколки и записа най-добро време от 1:57.018 минути. Пилотът на Дукати Леново изпревари съотборника си Фабио ди Джанантонио с 0,256 секунди и остави зад себе си Маверик Винялес от Ред Бул КТМ с 0,277 секунди.

Маркес е седемкратен световен шампион в кралския клас MotoGP – с титли през 2013 и 2014, четири поредни между 2016 и 2019, както и през миналия сезон. Към впечатляващата си визитка той добавя и две световни титли в по-долните категории – Moto2 (2012) и клас 125 куб. см (2010), днес познат като Moto3.

Новият сезон в MotoGP стартира на 1 март с Гран при на Тайланд, а първите тестове подсказват, че Марк Маркес отново ще бъде сред основните претенденти за победите.