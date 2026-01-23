Оливер Солберг продължава да заема първо място в Рали "Монте Карло"

Оливер Солберг продължава да води в Рали "Монте Карло", първи кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки.

Шведският пилот на Тойота се отличи с изключително силно представяне в днешните шест специални етапа на тежкото трасе в състезанието, белязано от валежи на сняг и дъжд. Времето на лидера е 2:11:13.1 часа, а на 1:08.4 секунди след него е британецът Елфин Еванс също с Тойота.

Трети до момента е Себастиен Ожие (Франция) с Тойота. Деветкратният шампион, който защитава титлата си от 2025 година, е на 6.5 секунди зад Оливер Солберг.

Руския пилот с български лиценз Николай Грязин заема десета позиция в надпреварата, която ще бъде подновена с още четири етапа в събота.

Рали "Монте Карло" продължава до 25 януари.