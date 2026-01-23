БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оливер Солберг поведе в Рали "Монте Карло"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Швецът се справи с лед, проливен дъжд, сняг и непрекъснато променящи се условия.

Рали Монте Карло, ОЛивер Солберг
Снимка: БТА
Слушай новината

Оливер Солберг излезе начело в класирането на Рали „Монте Карло“ след истинско изпитание за нервите и уменията на пилотите. Швецът с Тойота се справи с лед, проливен дъжд, сняг и непрекъснато променящи се условия, за да завърши първите три скоростни отсечки с комфортна преднина от 44.2 секунди пред съотборника си Елфин Еванс.

Британецът започна силно и бе лидер след откриващата отсечка, но състезанието бързо се превърна в хаос във втория етап. Еванс се ориентира най-добре в снеговалежа и временно пое контрола, натрупвайки аванс от 31.1 секунди. В крайна сметка обаче Солберг успя да си върне лидерството и да завърши деня убедително на върха.

Екстремните условия се оказаха сериозно предизвикателство и за Николай Грязин. Руският пилот с български лиценз стартира седми, но поредица от трудни моменти го свалиха до 13-ата позиция в генералното класиране в края на първия състезателен ден.

Третата скоростна отсечка донесе ново изпитание – гъста мъгла, която позволи едва на седем екипажа да достигнат финала на 15-километровия участък. Преди появата на червения флаг най-бърз бе Себастиан Ожие, който изкачи френския ас на Тойота до третото място, на 24.4 секунди зад Еванс и на 44.2 секунди от водача Солберг.

Сред пилотите на Хюндай най-добре се представи Тиери Нювил, който зае четвъртото място, въпреки че след първата отсечка бе зад Грязин. Българският лицензант финишира 13-и в общото класиране и четвърти в категория WRC2, с изоставане от близо 40 секунди от лидера Ерик Камили.

#Оливер Солберг #рали Монте Карло

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
3
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
5
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
6
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
6
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...

Още от: Моторни спортове

Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар
Насер Ал-Атия спечели шестата си титла на Рали Дакар
Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар
Чете се за: 02:02 мин.
Матю Серадори спечели десетия етап ба Рали Дакар Матю Серадори спечели десетия етап ба Рали Дакар
Чете се за: 01:25 мин.
Матияс Екстрьом спечели седмия етап на Рали Дакар Матияс Екстрьом спечели седмия етап на Рали Дакар
Чете се за: 02:05 мин.
Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото
Чете се за: 04:12 мин.
Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на рали Дакар Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на рали Дакар
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Заради липса на кворум: Народното събрание отново с провалено заседание Заради липса на кворум: Народното събрание отново с провалено заседание
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
По света
ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ