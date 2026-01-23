Оливер Солберг поведе в Рали "Монте Карло"

Оливер Солберг излезе начело в класирането на Рали „Монте Карло“ след истинско изпитание за нервите и уменията на пилотите. Швецът с Тойота се справи с лед, проливен дъжд, сняг и непрекъснато променящи се условия, за да завърши първите три скоростни отсечки с комфортна преднина от 44.2 секунди пред съотборника си Елфин Еванс.

Британецът започна силно и бе лидер след откриващата отсечка, но състезанието бързо се превърна в хаос във втория етап. Еванс се ориентира най-добре в снеговалежа и временно пое контрола, натрупвайки аванс от 31.1 секунди. В крайна сметка обаче Солберг успя да си върне лидерството и да завърши деня убедително на върха.

Екстремните условия се оказаха сериозно предизвикателство и за Николай Грязин. Руският пилот с български лиценз стартира седми, но поредица от трудни моменти го свалиха до 13-ата позиция в генералното класиране в края на първия състезателен ден.

Третата скоростна отсечка донесе ново изпитание – гъста мъгла, която позволи едва на седем екипажа да достигнат финала на 15-километровия участък. Преди появата на червения флаг най-бърз бе Себастиан Ожие, който изкачи френския ас на Тойота до третото място, на 24.4 секунди зад Еванс и на 44.2 секунди от водача Солберг.

Сред пилотите на Хюндай най-добре се представи Тиери Нювил, който зае четвъртото място, въпреки че след първата отсечка бе зад Грязин. Българският лицензант финишира 13-и в общото класиране и четвърти в категория WRC2, с изоставане от близо 40 секунди от лидера Ерик Камили.