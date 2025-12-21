Марко Шварц ликува с първа победа от две години насам

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Носителят на Големия кристален глобус Марко Одермат остана шести.

Марко Шварц
Снимка: БТА
Слушай новината

Австриецът Марко Шварц се завърна на най-високото стъпало на подиума, след като спечели гигантския слалом за Световната купа в италианския зимен център Алта Бадия. Това е първи успех за 30-годишния състезател от две години насам, белязани от серия контузии.

Шварц си осигури победата още след първия манш, в който натрупа сериозен аванс, а във втория затвърди представянето си за общо време от 2:35.02 минути (1:16.00 + 1:19.02). Така той записа седмата си победа в кариерата за Световната купа.

Втори в състезанието завърши Лукас Пинейро Бротен от Бразилия, който изостана с 0.18 секунди, а трети се нареди австриецът Щефан Бренщайнер на 0.22 от победителя.

Носителят на Големия кристален глобус Марко Одермат остана шести, на 0.82 секунди от победителя, след изключително натоварена програма със скоростни дисциплини през последните дни.

В генералното класиране за Световната купа Одермат остава лидер с 805 точки, следван от Марко Шварц с 351 и норвежеца Хенрик Кристоферсен с 326. В подреждането за малкия кристален глобус в гигантския слалом начело е Щефан Бренщайнер с 305 точки, пред Одермат (300) и Шварц (252).

В неделя програмата в Алта Бадия продължава със слалом за мъже, в който ще участва и водещият български състезател Алберт Попов.

#Световна купа по ски #Марко Шварц

