Марко ван Бастен разкритикува избора на Шави: Нещо се е объркало, щом нямаме нидерландски треньор

Легендата на нидерландския футбол Марко ван Бастен изрази сериозни резерви към назначаването на Шави за нов селекционер на националния отбор на Нидерландия. Испанският специалист ще наследи Роналд Куман и ще има договор с "оранжевите“ до 2030 година.

Ван Бастен не постави под съмнение качествата на бившия треньор на Барселона, но смята, че националният отбор трябва да бъде воден от специалист, изграден в самата Нидерландия.

"Лично аз бих предпочел местен треньор. В крайна сметка мисля, че трябва да развиваме специалисти тук, в Нидерландия“, коментира 61-годишният бивш нападател.

Според него назначаването на чужденец за един от най-престижните постове в нидерландския футбол трябва да бъде сигнал за проблем в развитието на местните треньори.

"Той беше добър футболист, поне това е моето лично мнение. Ако не можем да намерим местен треньор за националния отбор, тогава мисля, че нещо наистина се е объркало“, добави Ван Бастен.

Самият той отлично познава отговорността да бъде начело на „оранжевите“. Носителят на „Златната топка“ водеше Нидерландия между 2004 и 2008 година, а по-късно беше част от щаба на Дани Блинд като негов асистент през 2015 и 2016 година.

Въпреки критиките към избора на Шави, Ван Бастен няма никакво намерение сам да се кандидатира за поста. На въпрос дали би обмислил завръщане начело на националния отбор той беше категоричен:

"Не, абсолютно не. Напълно се оттеглих от футбола и планирам да се занимавам с други неща. Гледам всичко това отстрани.“

Пред Шави сега стои задачата да започне нов период за нидерландския национален отбор, като дългосрочният му договор до 2030 година показва сериозното доверие, което футболната федерация му гласува.