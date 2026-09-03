Маркос Йоренте се оттегли от националния на Испания

Полузащитникът на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте обяви оттеглянето си от испанския национален отбор.

„Реших да прекратя кариерата си в испанския национален отбор, въпреки че разбирам, че съм все още млад. Това е лично решение, което внимателно обмислих и най-вече идва от сърцето. Беше чест за мен да представлявам страната си“, написа Йоренте в социалните мрежи.

31-годишният футболист дебютира за Испания през 2020 г. и има 27 участия за националния отбор.

Йоренте участва на Европейското първенство през 2020 г. и на Световните първенства през 2022 г. и 2026 г. Той спечели Световната купа през тази година с Испания.