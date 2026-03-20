Мъртви албатроси са открити по крайбрежието на Шабла, пробите ще излязат днес

Сигнали от граждани и неправителствени организации са постъпили на 19-ти март в РИОСВ - Варна за намерени мъртви птици по крайбрежието на Шабла.

Незабавно е направена проверка на място от служители на инспекцията. При извършения обход по крайбрежието е установено наличие на мъртви водолюбиви птици.

Областният управител на Добрич Асен Атанасов съдейства за по-бързото транспортиране на пробите за изследване до лаборатория на БАБХ в София. Днес се очаква да излязат резултатите. Районът, където са намерени мъртвите птици, е обезопасен.