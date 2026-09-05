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Маскирани протестиращи блокираха британското пристанище Дувър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:22 мин.
По света
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маскирани протестиращи блокираха британското пристанище дувър
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Голяма група маскирани демонстранти се събра в пристанището на град Дувър в Югоизточна Англия, съобщиха местните власти и полицията потвърди, че е "установила контакт" с протестиращи в района, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Пристанищните власти на Дувър потвърдиха в публикация в Екс, че протестът е засегнал "всички маршрути" към и от пристанището, както и около града.

На кадри от видеозаписи от мястото на събитието се вижда как десетки протестиращи ходят по улиците и кръстовищата в близост до големия пристанищен комплекс, принуждавайки превозните средства да спрат.

"Ние сме наясно с протеста, който в момента се провежда в пристанището на Дувър. На място има полицейски служители, които са в контакт с протестиращите", пише в публикация в Екс на местната полиция.

Майк Тап, депутат от Лейбъристката партия от Дувър и Дийл, разкритикува маскираните протестиращи и заяви, че е в контакт с полицията.

"Омръзна ми от идиоти, които идват в Дувър, за да създават безредици. Бас ловя, че ако попитате някой от тези "протестиращи", той няма да знае, че пристиганията с малки лодки са намалели с 40% и че ние работим усилено, за да оправим бъркотията. Вървете си у дома, насладете се на уикенда си или си намерете работа", написа той в публикация във Фейсбук.

Пол Кинг, общински съветник от "Реформирай Обединеното кралство" от Дувър Уест, заяви, че е получил информация, че демонстрацията е протест под мотото "Спрете лодките".

"Избягвайте района на пристанището, голям брой мъже са блокирали магистрала А20. Говорих с местни жени и те ми казаха, че това е протест под мотото "Спрете лодките". Те са се уплашили, че такава голяма група мъже вървят по улицата. Ние не одобряваме причиняването на обществени безредици чрез протести. Но това е много добър пример за това, което се случва ежедневно с пристигащите лодки", написа той във Фейсбук.

#блокиране #Дувър #мигранти

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