Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е цяло число?

Зрителка на БНТ и майка на седмокласник изпрати до редакцията ни писмо, че тя и детето ѝ са се сблъскали с нонсенс при решаването на една от примерните задачи за новия интегриран тест по математика и природни науки за седми клас.

Става въпрос за следното:

В задача номер 5 от примерните задачи по биология, които могат да влязат в теста след 7-ми клас по математика, се получава отговор, че видовете ракообразни са 41 095,89. Майката пита как е възможно видовете ракообразни да не са цяло число.

Ето част от писмото ѝ:

"... След като поисках от МОН да ми изпратят решенията на публикуваните примерни интегрални задачи (до сега не ми се беше опъвала задача по математика до 7 клас, но тук говорим за откровено непрофесионално скалъпени текстове (не задачи), като има и такива в които не е записано дори какво се търси), вместо решенията, получих страница и половина сърцераздирателно писмо, в което ми отговориха, цитирам: "Публикуваните на сайта на Министерство на образованието и науката задачи във връзка с Национално външно оценяване 7 клас през 2026 г. са примерни и не е задължително да се дават отговорите на задачите". На въпроса ми за конкретна задача, в която се търсят брой видове насекоми и дали за верен ще се приема отговор цяло число (няма как да имаме 0.89 вид насекомо) или както се получава математически число със стойност след десетична запетая: "...непрекъснатата динамика свързана с откриване на нови видове и влиянието на различни фактори водещи до изчезването на други видове, така че в случая като отговор се очаква приблизителен брой видове"...щяло да се очаква приблизителен брой видове".

БНТ също изпрати запитване до министерството и получихме отговор, че отговорът на задачата трябва да е "около 41 096 вида ракообразни".

"... В задачата са използвани реални данни от природния свят, представени чрез диаграма, като за решаването ѝ от учениците се изисква да приложат умението си за разчитане на информация от диаграма, познанията си за действията с десетични дроби и умението за пресмятане на процент от число, изучавани в 5 - 7 клас. Задачата има за цел да насърчи прилагането на математическите знания и умения в контекст от реалния живот. В конкретната задача е необходимо да се осмисли даденият общ брой на членестоногите – около 1 000 000, т.е. приблизително (в условието на задачата НЕ е посочено точно число). Това насочва и към логичния начин на запис на отговора – приблизително, като броят на животните не е точно число и се налага закръгляване. От диаграмата се вижда, че насекомите съставляват 73%, а ракообразните – 3%. При пресмятане:

(3 × 1 000 000) : 73 = 41 095,89

се получава дробно число, което трябва да се закръгли. Резултатът се интерпретира като около 41 096 вида ракообразни. Използването на предлога "около" със значение "за неточен, приблизителен брой" (РБЕ) в условието означава, че задачата се основава на приблизителни, но реални данни от природата, които отразяват динамиката на видовото разнообразие. Задачите от този тип, изискват от учениците да демонстрират умения за прилагане на математическите знания за представяне на данни, имащи приложение в реален житейски контекст..."

Ясен е стремежът на министреството за кратко време да направи пробни тестови задачи за новия изпит на седмокласниците. Ясно е и че заради бързината може да се сбърка. Но за да няма недоразумения на самия изпит и за да не страдат децата ни, е необходимо реалните задачи за теста да се обмислят много добре от експертите!