БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мауро Шмид спечели 13-ия етап на Тур дьо Франс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Швейцарецът постигна първа етапна победа в надпреварата

Мауро Шмид
Снимка: БТА
Слушай новината

Мауро Шмид спечели 13-ия етап от колоездачната обиколка на Франция. 26-годишният швейцарец измина 194.027 километра между Дол и Белфорт за 4:06:58 часа, постигайки първа етапна победа в престижната надпревара.

Шмид изпревари Харолд Техада от Колумбия в оспорван дуел точно преди финалната линия, докато британецът Том Пидкок завърши трети и се изкачи сред първите четири в генералното класиране, намалявайки разликата си с лидера в генералното класиране Тадей Погачар.

Техада финишира с времето на победителя, докато Пидкок остана две секунди.

Четирикратният шампион Погачар завърши на седем минути след днешния победител, запазвайки преднината от три минути и 36 секунди пред Йонас Вингегор (Дания), който се намира на втората позиция. Трети до момента е белгиецът Ремко Евенпул, на 4:06 минути от водача.

В събота предстои 14-ият етап - 155.3 километра между Мюлуз и Льо Маркстайн. Състезанието завършва на 26 юли в Париж.

#Тур дьо Франс 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
2
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на Мондиала
5
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
България се съвзе в Лигата на нациите
6
България се съвзе в Лигата на нациите

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Други спортове

Кими Антонели затвърди доминацията си на "Спа-Франкоршан" с победа в квалификацията
Кими Антонели затвърди доминацията си на "Спа-Франкоршан" с победа в квалификацията
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
13634
Чете се за: 01:20 мин.
Никола Цолов увеличи преднината си на върха в спринта на "Спа“ след впечатляващо изпреварване в последната обиколка Никола Цолов увеличи преднината си на върха в спринта на "Спа“ след впечатляващо изпреварване в последната обиколка
Чете се за: 02:30 мин.
Михаил Русинов се класира за финала на копие, Емили Кирякова продължава към полуфиналите в Риети Михаил Русинов се класира за финала на копие, Емили Кирякова продължава към полуфиналите в Риети
Чете се за: 01:50 мин.
България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години
Чете се за: 01:02 мин.
Кими Антонели оглави и последната тренировка в Белгия, тежък инцидент спря Хамилтън Кими Антонели оглави и последната тренировка в Белгия, тежък инцидент спря Хамилтън
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ) Български гранични полицаи участваха в международна операция за трафик на мигранти (СНИМКИ)
Чете се за: 03:27 мин.
По света
С 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга С 3,5 промила зад волана: Пиян шофьор причини катастрофа в София и избяга
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ