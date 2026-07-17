Мауро Шмид спечели 13-ия етап на Тур дьо Франс

Мауро Шмид спечели 13-ия етап от колоездачната обиколка на Франция. 26-годишният швейцарец измина 194.027 километра между Дол и Белфорт за 4:06:58 часа, постигайки първа етапна победа в престижната надпревара.

Шмид изпревари Харолд Техада от Колумбия в оспорван дуел точно преди финалната линия, докато британецът Том Пидкок завърши трети и се изкачи сред първите четири в генералното класиране, намалявайки разликата си с лидера в генералното класиране Тадей Погачар.

Техада финишира с времето на победителя, докато Пидкок остана две секунди.

Четирикратният шампион Погачар завърши на седем минути след днешния победител, запазвайки преднината от три минути и 36 секунди пред Йонас Вингегор (Дания), който се намира на втората позиция. Трети до момента е белгиецът Ремко Евенпул, на 4:06 минути от водача.

В събота предстои 14-ият етап - 155.3 километра между Мюлуз и Льо Маркстайн. Състезанието завършва на 26 юли в Париж.