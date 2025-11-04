БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж е задържан за жестоко убийство във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нора Бочева
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Задържаният за убийството има 15 регистрации в полицията

лека кола удари патрулка софия ранени полицаи
Слушай новината

Жестоко убийство във Варна. 42-годишен мъж е намерен мъртъв в дома си в квартал “Владислав Варненчик” на 2 ноември.

След направените огледи, аутопсия и разпити е установено, че причината за смъртта е удушаване. Задържан е евентуалният извършител на престъплението – 41-годишен мъж. Двамата с жертвата са се познавали и смъртта е настъпила вследствие на скандал помежду им, заяви днес на извънреден брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.

Задържаният за убийството има 15 регистрации в полицията. Жертвата не е имала криминални прояви.

#"Владислав Варненчик" #Варна #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Регионални

Проверяват сигнал за полицейско насилие след клип в социалните мрежи
Проверяват сигнал за полицейско насилие след клип в социалните мрежи
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата" Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година? Какви са очакванията на жителите и бизнеса в Дупница преди 1 януари 2026 година?
Чете се за: 04:15 мин.
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са алтернативните маршрути
Чете се за: 02:32 мин.
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото? Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ