Мъж е задържан за жестоко убийство във Варна

Жестоко убийство във Варна. 42-годишен мъж е намерен мъртъв в дома си в квартал “Владислав Варненчик” на 2 ноември.

След направените огледи, аутопсия и разпити е установено, че причината за смъртта е удушаване. Задържан е евентуалният извършител на престъплението – 41-годишен мъж. Двамата с жертвата са се познавали и смъртта е настъпила вследствие на скандал помежду им, заяви днес на извънреден брифинг окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.

Задържаният за убийството има 15 регистрации в полицията. Жертвата не е имала криминални прояви.