Мъж изпочупи две от кабинките на въжения лифт в Боровец

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец вчера в 12:40 часа. 32-годишният мъжът е от Самоков и е осъждан. Той е бил в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършеното престъпление. Според Наказателния кодекс, този, който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Действията по разследването продължават.