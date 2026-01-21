БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

Мъж изпочупи две от кабинките на въжения лифт в Боровец

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
мъж изпочупи две кабинките въжения лифт боровец
Снимка: БТА/Архив
Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец вчера в 12:40 часа. 32-годишният мъжът е от Самоков и е осъждан. Той е бил в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършеното престъпление. Според Наказателния кодекс, този, който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Действията по разследването продължават.

#Боровец #кабинков лифт

Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт
Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт
На Бабинден в Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии
Чете се за: 01:57 мин.
Връщат остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол в управление на Транспортното министерство
Чете се за: 03:45 мин.
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
Чете се за: 02:20 мин.
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Чете се за: 05:07 мин.

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
