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Мъж нападна ученик на плажа в Китен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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17-годишен ученик от София е пострадал при нападение на плаж „Атлиман“ в Китен, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал във вторник вечерта в близост до бар на плажа, където между група ученици и непознат за тях мъж възникнал конфликт. По първоначални данни мъжът ударил едно от момчетата в лицето, при което ученикът е загубил три предни зъба.

Сигналът за случая е подаден в Районното управление в Приморско от 38-годишна жена от София, която е ръководител на ученическата група.

След предприети бързи полицейски действия е установен и задържан 40-годишен мъж от Свищов. Той е привлечен като обвиняем, а с постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

#плаж Китен #нападна ученик #мъж

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