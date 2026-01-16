Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория

Полицията в Бургас арестува 43-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж.

Задържането е станало късно снощи в изоставена постройка в ж.к "Изгрев" край бургаските гробища. Вътре униформените намерили и иззели десет литрова бутилка, съдържаща жълта кристалообразна течност, електронна везна, газови котлони, три 3-литрови туби с надпис "Ацетон" с прозрачна течност с остра миризма и кофа, съдържаща червено прахообразно вещество (червен фосфор).

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.