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Мъж загина след инцидент с електрически велосипед в Русенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Мъж загина след инцидент с електрически велосипед в Русенско
Снимка: БТА/Архив
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Мъж загина, а друг пострада тежко при инцидент с електрически велосипед крайград Ветово. 49-годишният водач карал в участъка между общинския град и с. Смирненски, когато при преминаване от дясната в лявата лента за движение загубил контрол и паднал на пътното платно.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ констатирал смъртта на водача, а возещият се с него 55-годишен мъж бил транспортиран в русенската болница „Канев“. Той е с фрактури на три шийни прешлена, като е настанен за лечение в отделението по неврохирургия с опасност за живота.

Произшествието е станало около 17.00 ч. на 27 юни, а причините се изясняват, съобщават от МВР - Русе. По случая е образувано досъдебно производство.

#полицията в Русе #инцидент на пътя #електрически велосипед

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